15 февраля 2026 в 14:00

Должники по ЖКУ могут наказать УК штрафом до 1,5 млн рублей

Депутат Колунов: УК грозят штрафы за публикацию данных должников в подъезде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обнародование списка должников за жилищно-коммунальные услуги в подъездах или в интернете без их согласия является незаконным, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. В этом случае управляющей компании грозит штраф.

Сегодня вывешивание списков должников по ЖКУ с указанием их персональных данных в подъезде или опубликование данной информации в интернете без получения на то согласия является нарушением закона, — сказал депутат.

По его словам, управляющие компании могут быть привлечены к ответственности по статье 13.11 КоАП РФ, которая регулирует защиту персональных данных. Штрафы для юридических лиц составляют от 300 до 700 тыс. рублей, а при повторном нарушении возрастают до 1–1,5 млн рублей.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россиянам следует обратиться в управляющую компанию в случае, если необоснованно резко выросла плата за коммунальные услуги. Она обязана детально расписать, откуда взялась итоговая цифра, и при наличии ошибки скорректировать платеж.

