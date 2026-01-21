Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто

Юрист Крохин: штраф за разбитое при уборке снега авто составит 50% суммы ущерба

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В случае если коммунальщики при уборке снега повредили припаркованную машину, ее собственник может взыскать с управляющей компании компенсацию через суд, сообщил NEWS.ru член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ юрист Константин Крохин. По его словам, помимо судебных расходов и ремонта авто, они должны будут заплатить штраф в размере 50% от суммы ущерба.

Помимо компенсации за ремонт машины, можно взыскать с коммунальщиков расходы на юриста и моральную компенсацию в размере около 50% от суммы ущерба, — сказал Крохин.

Он уточнил, что судебная тяжба в данном случае может длиться около полутора лет, однако шансы на победу велики. Он добавил, что зачастую УК понимают, что, скорее всего, проиграют процесс, поэтому предпочитают компенсировать ущерб сразу.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев напомнил, что управляющую компанию могут оштрафовать на 300 тыс. рублей за плохую уборку снега. По его словам, тротуары и проезды необходимо расчищать в течение 12 часов после снегопада. Он добавил, что управляющие компании также обязаны регулярно проводить осмотры и очистку крыш и козырьков подъездов от сосулек.

