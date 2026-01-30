Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 15:29

В Госдуме призвали сажать в тюрьму из-за смерти от схода снега с крыш

Депутат Камнев: за смерти из-за упавших сосулек нужно сажать в тюрьму

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Наказание за смерть людей от схода снега и льда с крыш необходимо ужесточить вплоть до тюремного заключения, заявил NEWS.ru зампред Комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев. Он напомнил, что в России с подобными трагедиями сталкиваются каждый год.

По КоАП за нарушения лицензионных требований УК наказывается штрафом и, если речь о должностном лице, дисквалификацией. Мало! Я бы сажал. Думаю, мы с коллегами по фракции КПРФ в ближайшее время займемся разработкой соответствующей инициативы, предусматривающей ужесточение ответственности за такую халатность, которая приводит к гибели людей, — отметил Камнев.

Парламентарий напомнил, что за очистку снега с крыш многоквартирных домов отвечает УК или ТСЖ. В случае с офисом или ТЦ ответственность ложится на собственника здания.

Ранее в Москве сосулька убила прохожую. Трагический инцидент произошел во дворе дома № 3 по улице Хавской. Источник уточнил, что глыба сорвалась с крыши дома на голову 65-летней прохожей, от полученных травм она скончалась сразу же.

Госдума
наказания
тюрьма
управляющие компании
