Стилист рассказал, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами Стилист Трефилов: людям с кудрями лучше отказаться от фена и выпрямителя

Обладателям кудрявых волос рекомендуется воздержаться от использования фена и выпрямителя, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, горячий воздух наносит вред локонам и делает их сухими.

Чтобы сделать кудрявые волосы красивыми, упругими и придать форму завиткам, откажитесь от фенов и выпрямителей. Воздействуя на волосы горячим воздухом и бытовыми приборами, вы делаете их еще более сухими, ломкими и непослушными. Это приводит к нарушению формирования естественного завитка и торчащим в разные стороны прядям, — сказал Трефилов.

Он подчеркнул, что выбор в пользу бессульфатных шампуней позволит ухаживать за волосами более мягко, поскольку такие средства не включает в себя агрессивных компонентов. По словам стилиста, кудрявые волосы от природы пористые и сухие, поэтому не стоит дополнительно им вредить.

Расчесывание кудрявых волос после мытья приводит к образованию «одуванчика» на голове. Чтобы избежать распространенной проблемы, возьмите за правило разбирать кудри после душа пальцами. Чем меньше вы работаете с ними расческой, тем лучше. Не высушивайте волосы полотенцем по традиционной схеме: сначала потереть, как следует, а затем создать на макушке «тюрбан». Это не только повреждает структуру, но и способствует образованию «пушка». В итоге вы получаете не аккуратные завитки, а хаос на голове, — заключил Трефилов.

Ранее врач-трихолог Екатерина Пащенко заявила, что правильное питание укрепляет волосы. Она порекомендовала употреблять продукты с высоким содержанием белка. В противном случае, по ее словам, есть риск столкнуться с выпадением волос.