25 февраля 2026 в 07:51

Двое напали с ножом на посетителя торгового центра в Петербурге

В ТЦ «Лето» в Петербурге произошла поножовщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция Петербурга ищет участников поножовщины в ТЦ «Лето» на Пулковском шоссе, передает Telegram-канал «78». По данным журналистов, нападающих было двое, одна из них — женщина.

Как указано в материале, после нападения на мужчину со спины агрессор и его спутница сбежали. Пострадавший получил три колото-резаных раны. В настоящий момент полиция ищет злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее дворника из Санкт-Петербурга задержали в качестве подозреваемого в нападении с ножом на мужчину у продуктового магазина. В пресс-службе МВД по городу и Ленобласти уточнили, что инцидент произошел ранним утром 21 февраля на улице Евгения Шварца. В полицию поступил сигнал о массовой драке четверых человек, в ходе которой один из участников получил тяжелое ранение.

До этого в Набережных Челнах ученик пришел в школу с ножом и напал на своего одноклассника. Инцидент произошел на почве длительного конфликта, который тянулся между подростками с осени. Один из школьников взял дома кухонный нож, пронес его в учебное заведение и атаковал с ним оппонента. Драку прервали вмешавшиеся педагоги.

Санкт-Петербург
нападения
поножовщина
конфликты
