Спор замглавы МИД Украины с Небензей о его корнях попал на видео

В Сети опубликовали кадры, как на заседании Совета Безопасности ООН произошла словесная перепалка между постоянным представителем России Василием Небензей и заместителем министра иностранных дел Украины Марьяной Бецей о происхождении российского дипломата. Поводом стали высказывания постпреда об этнической принадлежности и взаимоотношениях двух народов.

Небензя заявил, что имеет украинские корни. Он отметил, что его фамилия происходит из запорожских казаков, а отец и мать — украинцы. По его мнению, между русскими и украинцами нет принципиальной разницы, поскольку миллионы представителей обоих народов живут на территории обеих стран.

И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец — щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан [постпред Украины в ООН Андрей] Мельник, — заявил дипломат.

Беца не согласилась с такими доводами. Она заявила, что не считает Небензю украинцем.

Ранее постоянный представитель России при ООН заявил, что Организация Объединенных Наций во главе с генсеком Антониу Гутерришем утратила моральное право на участие в переговорном процессе по Украине. Причиной, по словам Небензи, стало то, что высокопоставленный чиновник был замечен лишь на одной стороне конфликта.