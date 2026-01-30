Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 12:04

Небензя: ООН потеряла моральное право участвовать в переговорах по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем потеряла моральное право участвовать в переговорах по Украине, заявил в эфире телеканала «Россия-24» постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. По его словам, высокопоставленный чиновник был замечен лишь «на одной половине поля».

Мы узнаем о том, что происходит на переговорном треке, из газет, как и вы, я думаю. Мы в нем участие не принимаем, как не принимает в нем участие и ООН, которая потеряла моральное право принимать в нем участие, включая генерального секретаря, который играет только на одной половине поля, — отметил он.

Ранее ООН дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В организации указали, что случай острова не выступает правовым прецедентом для новых российских регионов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это заявление опасным прецедентом. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил ООН в политике двойных стандартов.

Василий Небензя
переговоры
ООН
права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков отреагировал на обещание Зеленского «не сдать без боя» Донбасс
Песков анонсировал важное заседание во главе с Путиным
Sony планирует порадовать новинкой поклонников PlayStation Portal
Подросток засунул дезодорант себе в задний проход и чудом избежал смерти
«День нашей общей победы»: Белоусов сообщил об активном продвижении России
Российские военные снесли набитую бойцами ВСУ казарму во дворце культуры
В Малайзии курьера шокировало предложение о доставке необычного груза
Стало известно о состоянии пропавших российских туристов в Египте
«Ты ужасна»: женщина бросила мужа и ребенка после получения госвыплаты
Энергетическое перемирие между Россией и Украиной действует до 1 февраля
Кинолог ответил, почему собака перестает слушаться хозяина
В Кремле высказались насчет заявления ООН о Крыме и Донбассе
Вооруженного камнем бездомного после ограбления ресторана нашли за мусоркой
Генерал указал на невменяемость Зеленского
Зеленского обвинили в саботаже скорых переговоров в Абу-Даби
Американец перевоплотился в агента ФБР, чтобы спасти народного героя США
В АП предупредили о демографической катастрофе в мире
Врачи спасли половой орган мужчины после его баловства с бутылкой
Полуголый мужчина устроил дебош на высоте 10 тыс. метров над землей
Россиянин заплатит рублем за оскорбление сотрудника метро в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.