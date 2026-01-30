ООН во главе с генсеком Антониу Гутерришем потеряла моральное право участвовать в переговорах по Украине, заявил в эфире телеканала «Россия-24» постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. По его словам, высокопоставленный чиновник был замечен лишь «на одной половине поля».

Мы узнаем о том, что происходит на переговорном треке, из газет, как и вы, я думаю. Мы в нем участие не принимаем, как не принимает в нем участие и ООН, которая потеряла моральное право принимать в нем участие, включая генерального секретаря, который играет только на одной половине поля, — отметил он.

Ранее ООН дала официальный ответ на запрос России о признании права на самоопределение для Крыма и Донбасса по аналогии с Гренландией. В организации указали, что случай острова не выступает правовым прецедентом для новых российских регионов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это заявление опасным прецедентом. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил ООН в политике двойных стандартов.