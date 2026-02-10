Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 10:11

Небензя указал на неспособность ЕС участвовать в урегулировании на Украине

Небензя: Европа не может конструктивно участвовать в урегулировании на Украине

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости
Европейские страны за последнее десятилетие не проявили ни готовности, ни способности конструктивно участвовать в разрешении кризиса на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС. По словам дипломата, они только и делают, что саботируют мирные инициативы.

Все начинания с минских договоренностей с 2014 года и заканчивая стамбульскими переговорами в 2022 году <...> продемонстрировали отсутствие реального желания и способности Европы сыграть конструктивную роль [в урегулировании], — сказал он.

По словам Небензи, у европейских стран нет «морального права предъявлять претензии» по поводу их невключения в актуальные мирные переговоры. Он подчеркнул, что большинство европейских лидеров сами так или иначе отстранились от процесса урегулирования.

Ранее постпред России при ООН заявил, что организация во главе с генсеком Антониу Гутерришем потеряла моральное право участвовать в переговорах по Украине. По его словам, высокопоставленный чиновник был замечен лишь «на одной половине поля».

