«Мистика или логистика?»: экспертам из РФ мешали попасть на встречу в ООН

Двум экспертам, приглашенным на неформальную встречу Совбеза ООН по «формуле Арриа» в Нью-Йорке, были созданы препятствия для участия в мероприятии, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, основной темой события была предвзятость западных СМИ в освещении украинского кризиса.

Мистика или логистика? В Нью-Йорке 20 февраля прошла созванная Россией неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвященная деструктивному влиянию западных СМИ на события вокруг Украины, — отметила она.

Как обратила внимание Захарова, норвежский политолог Гленн Дисен не смог вылететь из Осло в Нью-Йорк, так как его рейс был отменен в столичном аэропорту Норвегии «по неназванной причине». Также, по словам дипломата, итальянский журналист Андреа Лучиди был задержан в Стамбуле и освобожден лишь за несколько часов до начала встречи.

Ранее сообщалось, что Лучиди, освещавшего события в Донбассе, задержали в Турции незадолго до его участия в неформальном заседании Совета Безопасности ООН. По информации итальянского МИД, корреспондента задержали в районе Стамбула.