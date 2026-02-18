Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 11:07

В ООН фигурантов дела Эпштейна приравняли к прихвостням Гитлера

ООН сравнила описанное в файлах Эпштейна с преступлениями против человечности

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Vladislav Nekrasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Действия, описанные в обнародованных файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна, могут быть квалифицированы как преступления против человечности, такое мнение выразили эксперты Организации Объединенных Наций в своем официальном заявлении. По оценке специалистов ООН, подобного рода преступления должны подлежать судебному преследованию в любых компетентных инстанциях — как на национальном, так и на международном уровне.

Масштаб, характер, систематичность и транснациональный охват этих зверств против женщин и девочек настолько серьезны, что ряд из них вполне может соответствовать юридическому критерию преступлений против человечности, — сказали в ООН.

Содержащиеся в документах обвинения, как подчеркнули эксперты, требуют проведения непредвзятого, скрупулезного и независимого расследования. Кроме того, необходимо выяснить, каким образом подобные деяния могли совершаться на протяжении столь длительного времени. Эксперты также указали, что увольнения фигурантов с занимаемых должностей не могут считаться полноценной альтернативой уголовному преследованию.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что кронпринцесса Норвегии Метте-Марит рискует утратить свой королевский статус из-за близких связей с Эпштейном. По словам эксперта, все будет зависеть от антикризисного пиара.

