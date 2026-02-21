Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 07:28

Новые законы начнут действовать в России с 1 марта

Закон о переносе срока оплаты ЖКХ вступит в силу в России с 1 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 марта в России начинают действовать десятки новых законов, затрагивающих интересы миллионов граждан. Изменения коснутся оплаты коммунальных услуг, защиты от нежелательных подписок, авиаперелетов с детьми, целевого обучения медиков и многих других сфер жизни, выяснило РИА Новости.

Одно из ключевых нововведений — перенос срока оплаты ЖКХ с 10 на 15 число каждого месяца. Теперь квитанции будут приходить не 1-го, а 5-го числа.

Это позволит гражданам вносить платежи после получения зарплаты и избегать просрочек, — сообщили в профильных ведомствах.

Важным событием для семей с детьми станет гарантия бесплатного предоставления соседних мест в самолетах для детей до 12 лет без дополнительной платы. Перевозчики также будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета.

Изменения коснутся и студентов-медиков, поступивших на целевое обучение. Теперь они обязаны отработать не менее трех лет в выдавшей квоту организации, иначе им придется вернуть стоимость обучения и заплатить двукратный штраф.

Кроме того, онлайн-сервисы лишатся возможности автоматически списывать деньги за подписки после отвязки карты. Для отказа нужно будет предусмотреть простой механизм в личном кабинете.

Также владельцы кафе и магазинов обязаны привести вывески в соответствие с законом о русском языке, а реклама энергетиков отныне будет сопровождаться предупреждением о вреде. Газовые службы получат право отключать квартиры за недопуск сотрудников, а взять займ до миллиона рублей онлайн без биометрии станет невозможно.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что планируемый переход на онлайн-взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги не лишает граждан права на защиту. По его словам, закон предоставляет гражданину 10 дней с момента получения судебного приказа, чтобы заявить о своем несогласии с начислениями.

