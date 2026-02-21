Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 08:27

Грузовик провалился под лед на Байкале

Грузовик частично ушел под воду на Байкале после запрета выезда на лед

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Грузовой автомобиль частично ушел под воду на Байкале — в районе острова Ольхон — после запрета на выезд на лед, передает Telegram-канал IrCity.ru. Инцидент произошел в пятницу, 20 февраля. По информации очевидцев, водитель грузовика ехал по закрытой ледовой переправе, где действует запрет из-за сложной обстановки.

До этого сообщалось, что семь туристов из КНР и водитель УАЗа погибли, провалившись под лед на Байкале. Компания ехала на экскурсию к мысу Три брата, по дороге водитель не заметил трещины, и автомобиль провалился под лед. Лишь одному туристу удалось выбраться.

Среди погибших из КНР был 14-летний подросток, прибывший отдыхать с родителями. На месте происшествия работали сотрудники иркутской полиции.

В Ассоциации туроператоров России добавили, что группа туристов отправилась на озеро по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. При этом во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда не соответствовала безопасным нормам.

Байкал
грузовики
лед
Иркутская область
