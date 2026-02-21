Экс-премьер Украины объяснил, кто может помочь в устранении власти в Киеве Азаров: задачу устранения власти в Киеве необходимо обсуждать с США

Задачу устранения действующей власти в Киеве необходимо обсуждать с США, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, которое приводит ТАСС, больше всего в этом заинтересован народ Украины.

И вот эта главная задача должна быть решена на переговорах, безусловно, с американцами, потому что такая задача не может ставиться самому этому режиму киевскому. Ну что, [глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов там, или [секретарь СНБО Рустем] Умеров какой-нибудь, или [президент Украины Владимир] Зеленский сами себя будут устранять? Конечно нет, — отметил Азаров.

Он подчеркнул, что помощи в поиске решения этого вопроса также не стоит ждать от европейцев. Политик призвал ориентироваться только на реалистичный подход со стороны Вашингтона.

Ранее в Женеве прошли переговоры с участием представителей России, США и Украины. Российскую делегацию на женевских переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал дискуссии как «тяжелые, но деловые». Стороны обсуждали территориальные вопросы и параметры безопасности, при этом Киев настаивает на надежных гарантиях от Запада, а Москва — на демилитаризации и отказе Украины от вступления в НАТО.