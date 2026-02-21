Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 07:46

Экс-премьер Украины объяснил, кто может помочь в устранении власти в Киеве

Азаров: задачу устранения власти в Киеве необходимо обсуждать с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Задачу устранения действующей власти в Киеве необходимо обсуждать с США, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, которое приводит ТАСС, больше всего в этом заинтересован народ Украины.

И вот эта главная задача должна быть решена на переговорах, безусловно, с американцами, потому что такая задача не может ставиться самому этому режиму киевскому. Ну что, [глава офиса президента Украины Кирилл] Буданов там, или [секретарь СНБО Рустем] Умеров какой-нибудь, или [президент Украины Владимир] Зеленский сами себя будут устранять? Конечно нет, — отметил Азаров.

Он подчеркнул, что помощи в поиске решения этого вопроса также не стоит ждать от европейцев. Политик призвал ориентироваться только на реалистичный подход со стороны Вашингтона.

Ранее в Женеве прошли переговоры с участием представителей России, США и Украины. Российскую делегацию на женевских переговорах возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, который охарактеризовал дискуссии как «тяжелые, но деловые». Стороны обсуждали территориальные вопросы и параметры безопасности, при этом Киев настаивает на надежных гарантиях от Запада, а Москва — на демилитаризации и отказе Украины от вступления в НАТО.

Россия
СВО
Украина
мирные переговоры
Николай Азаров
премьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА за два часа
«Север» устранил медийных украинских солдат в ожесточенных боях под Сумами
Названо количество россиян с самозапретами на кредиты
«Москвичи промокнут»: синоптик о погоде в столице на будущей неделе
В России перед 23 Февраля представили новейшие БПЛА
Появилась новая информация о погибших на Байкале туристах из Китая
Трехдневный траур объявили в Амурской области
Алаудинов сообщил о разгроме группы латиноамериканских наемников
В ФСБ забили тревогу из-за угрозы Telegram жизни российских военных
Командиры ВСУ замучили бразильского наемника под Харьковом
Вагон пригородного поезда сошел с рельсов в Подмосковье
В четырех российских аэропортах введены ограничения
Губернатор рассказал о ночной атаке ВСУ на промплощадки под Самарой
«Южное копье» США поразило судно предполагаемых наркоторговцев
Грузовик провалился под лед на Байкале
Водолазы прибыли к месту трагедии с туристами на Байкале
Появились новые подробности о гибели туристов на Байкале
Небо над российским регионом закрыли из-за угрозы подлета БПЛА
Мошенники придумали новую схему обмана россиянок перед 23 Февраля
Угроза окружения, ловушка для ВСУ: новости СВО к утру 21 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.