Букингемский дворец не будет мешать исключению брата короля из наследников

Times: власти Британии не будут мешать закону об исключении Эндрю из наследников

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор Эндрю Маунтбаттен-Виндзор Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Букингемский дворец заявил о готовности принять любое решение парламента относительно лишения принца Эндрю прав на престол. Попавший в скандал из-за связей с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном брат короля Карла III может стать первым за почти 90 лет членом королевской семьи, исключенным из линии наследования специальным актом, пишет Times.

Источник во дворце подчеркнул, что этот вопрос находится исключительно в компетенции парламента. Монархия не намерена вмешиваться в законотворческий процесс.

Премьер-министр Кир Стармер, по данным СМИ, не возражает против законопроекта. Однако он считает необходимым дождаться завершения полицейского расследования в отношении принца.

Король до этого лишил брата всех титулов, однако по действующему закону это не исключает его из очереди наследников — сейчас Эндрю занимает восьмое место. На прошлой неделе он был задержан полицией по подозрению в злоупотреблениях на госслужбе и пересылке секретных документов Эпштейну. Для исключения из линии наследования потребуется уникальный парламентский акт, подобный тому, что принимался в 1936 году.

Ранее стало известно, что Эндрю вышел на свободу после 12 часов задержания на фоне расследования его контактов с Эпштейном. Обвинения ему пока не предъявлены.

