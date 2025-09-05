Умерла невестка королевы Елизаветы II

В Великобритании в возрасте 92 лет умерла герцогиня Кентская Кэтрин, невестка королевы Елизаветы II, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец. Она скончалась в ночь на 5 сентября в кругу семьи. Причина смерти официально не называется.

С глубоким прискорбием Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского Высочества Герцогини Кентской, — говорится в заявлении.

Герцогиня Кэтрин была старейшим членом королевской семьи и супругой принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата покойной Елизаветы II. Она преподавала музыку в начальной школе Халла, где ученики не знали о ее принадлежности к королевской семье, и поддерживала музыкальные благотворительные организации.

Ранее итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года в окружении близких. Компания Armani Group подтвердила его смерть, не уточняя причины. В заявлении отметили, что бизнес будет развиваться в память о дизайнере с сохранением его видения и ценностей: семья и сотрудники продолжат управление брендом с ответственностью и преданностью.