Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:47

Умерла невестка королевы Елизаветы II

Герцогиня Кентская Кэтрин скончалась в Великобритании в возрасте 92 лет

герцогиня Кентская Кэтрин герцогиня Кентская Кэтрин Фото: David Wimsett/Global Look Press

В Великобритании в возрасте 92 лет умерла герцогиня Кентская Кэтрин, невестка королевы Елизаветы II, сообщает BBC со ссылкой на Букингемский дворец. Она скончалась в ночь на 5 сентября в кругу семьи. Причина смерти официально не называется.

С глубоким прискорбием Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского Высочества Герцогини Кентской, — говорится в заявлении.

Герцогиня Кэтрин была старейшим членом королевской семьи и супругой принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата покойной Елизаветы II. Она преподавала музыку в начальной школе Халла, где ученики не знали о ее принадлежности к королевской семье, и поддерживала музыкальные благотворительные организации.

Ранее итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года в окружении близких. Компания Armani Group подтвердила его смерть, не уточняя причины. В заявлении отметили, что бизнес будет развиваться в память о дизайнере с сохранением его видения и ценностей: семья и сотрудники продолжат управление брендом с ответственностью и преданностью.

смерти
королевы
Букингемский дворец
Елизавета II
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Футбол превратился в хаос из-за нашествия пчел
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.