04 сентября 2025 в 16:18

Умер модельер Джорджо Армани

Джорджо Армани Джорджо Армани Фото: imago-images/Global Look Press

Итальянский модельер Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года, пишет AGI со ссылкой на компанию Armani Group. Он ушел из жизни в окружении близких. Причины смерти дизайнера не уточняются.

С глубокой скорбью Armani Group объявляет о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы: Джорджо Армани, — сказано в сообщении.

В Armani Group отметили, что будут развивать бизнес в память об Армани с уважением к его видению и ценностям. Семья и сотрудники компании продолжат вести ее вперед с ответственностью и любовью.

Армани родился в 1934 году в городе Пьяченца, Италия. Начинал карьеру как витринист в универмаге, а затем работал дизайнером в модном доме Nino Cerruti. В 1975 году основал бренд Giorgio Armani, который в индустрии моды ознаменовали синонимом итальянской элегантности и минимализма.

Модельер прославился тем, что переосмыслил мужской костюм, избавив его от жестких конструкций. Он одевал голливудских звезд, включая актеров Ричарда Гира и Джулию Робертс, и был первым дизайнером, отказавшимся от натурального меха. Его состояние оценивается в миллиарды долларов.

Ранее стало известно о смерти бывшего супруга актрисы Бриджит Бардо Жака Шаррье. Он скончался во Франции на 89-м году жизни. Шаррье был известен как актер, продюсер и художник.

