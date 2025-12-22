Новый год-2026
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»

Галина Юдашкина Галина Юдашкина Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Арт-директор бренда Valentin Yudashkin Галина Юдашкина появилась на публике вместе с детьми. Дочь знаменитого модельера привела девятилетнего Анатолия-Авраама и трехлетнюю Агату-Ариеллу в Большой театр на балет «Щелкунчик». Соответствующую фотографию она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На «Щелкунчика» в Большой, — подписала снимок Юдашкина.

В 2014 году Юдашкина вышла замуж за Петра Максакова. У супругов трое детей: помимо Анатолия и Агаты, они воспитывают семилетнего Аркадия-Аарона. В 2019 году бизнесвумен улетела из России в Гонконг. По ее словам, переезд был связан не только с командировкой мужа, но и с продвижением отцовского бизнеса на азиатском рынке. В 2022 году Юдашкина вместе с семьей поселилась в Дубае, где открыла фирменный шоурум.

Ранее модель и бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала видео, на котором показала, как проводит вечера с детьми и новым возлюбленным Романом Товстиком. Судя по кадрам, члены семьи сидят вместе за столом, в доме наряжена елка и стоят новогодние угощения.

До этого сестра певицы Жанны Фриске Наталья перестала скрывать своего супруга. Она выложила снимок с ним в соцсетях, тем самым прекратив распространение слухов. Свадьба прошла в начале декабря. Для Натальи этот брак стал третьим.

