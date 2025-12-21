Новый год-2026
21 декабря 2025 в 19:44

Полина Диброва показала домашнее видео с Романом Товстиком

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети
Модель и бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором показала, как проводит вечера с детьми и новым возлюбленным Романом Товстиком. Судя по кадрам, члены семьи сидят вместе за столом, в доме наряжена елка и стоят новогодние угощения.

Теплые зимние вечера, — подписала кадры Диброва.

Ранее Диброва рассказала, что встретит Новый год вместе с детьми и любимым мужчиной. Она добавила, что уже готовится к празднику — заказала настоящую елку.

Кроме того, модель заявляла, что ее развод с мужем-телеведущим и отношения с соседом по Рублевке — не пиар, как об этом говорят. Она сказала, что это ее личная жизнь, ее настоящее, и ей бы больше всего хотелось, чтобы это оставалось личным.

Также Диброва подчеркивала, что больше переживала за своих родственников, читающих хейт в интернете, чем за себя. Она назвала такое поведение некрасивым и призвала никого не осуждать, уточнив, что именно так воспитывает своих детей.

Полина Диброва
Новый год
шоу-бизнес
отношения
