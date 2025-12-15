Новый год-2026
15 декабря 2025 в 18:38

«Что вы творите»: Полина Диброва о хейте в Сети

Полина Диброва назвала поведение хейтеров в Сети некрасивым

Полина Диброва Полина Диброва Фото: NEWS.ru
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала NEWS.ru на пресс-джанкете в рамках новогодней вечеринки Dibrova Club, что больше переживала за своих родственников, читающих хейт в интернете, чем за себя. Она также назвала такое поведение некрасивым и призвала никого не осуждать, уточнив, что именно так воспитывает своих детей.

Честно говоря, я хотела просто призвать людей к ответственности — что вы творите, что вы себе позволяете? Честно, я не представляю себя, когда бы я зашла на чью-то страницу или в чью-то жизнь и начала комментировать, не зная лично ситуацию этого человека, — сказала Диброва.

Ранее стало известно, что гонорар Диброва вырос вдвое после появления в Сети видео, на котором он засветил свой половой орган, выйдя из машины с расстегнутой ширинкой. Теперь выступление телеведущего обходится заказчикам в 5 млн рублей.

Между тем экс-супруга телеведущего не стала критиковать его за этот поступок. По словам бывшей жены шоумена, сейчас она находится на стадии принятия. Также Диброва призвала всех перестать обсуждать этот скандальный инцидент.

