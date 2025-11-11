Полина Диброва отреагировала на скандал с расстегнутой ширинкой экс-супруга

Модель Полина Диброва не стала критиковать экс-супруга — шоумена Дмитрия Диброва — за появление на публике с расстегнутой ширинкой, видео она опубликовала в своем Telegram-канале. По словам бывшей жены телеведущего, сейчас она находится на стадии принятия. Также Диброва призвала всех перестать обсуждать этот скандальный инцидент.

Каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет. Я в принятии, поэтому давайте перестанем это обсуждать, потому что там и обсуждать уже нечего — со всех сторон рассмотрели. Оставим это. Всем хорошего дня, — отметила она.

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что появление Диброва с расстегнутой ширинкой на публике на фоне громкого развода с супругой является ненормальным. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такое поведение характерно для психов, извращенцев и маньяков, а не для «нормальных» мужчин.

Известно, что в 2022 году Диброва сделала коррекцию груди. По ее словам, она несколько лет шла к этому решению, желая вернуть ту форму, которая была до родов. Модель не обращает внимания на критику, считая, что каждый человек имеет право меняться так, как ему хочется. Диброва также регулярно делает «уколы красоты».