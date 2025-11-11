Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 15:57

«Извращенец и маньяк»: власти отреагировали на расстегнутую ширинку Диброва

Милонов осудил появление Диброва с расстегнутой ширинкой на публике

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Появление телеведущего Дмитрия Диброва с расстегнутой ширинкой на публике на фоне громкого развода с супругой нельзя считать ненормальным, заявил депутат Виталий Милонов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такое поведение характерно для психов, извращенцев и маньяков, а не для «нормальных» мужчин.

В ночь на 11 ноября в Сети появились кадры, на которых человек, похожий на Диброва, выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. На видео был виден детородный орган этого человека. Он взял в руки сумку своей спутницы и отправился в сторону клуба в таком виде.

Нормальный мужчина так не реагирует на стресс. Так реагирует псих, извращенец и маньяк. Я очень надеюсь, что все это фотомонтаж, фотошоп, — отметил он.

До этого экс-жена Диброва, модель Полина Диброва, тоже решила продемонстрировать подписчикам свое тело. В частности, она показала пользователям Сети фигуру в купальнике. Бизнесвумен устроила дефиле в бутике, выбирая пляжную одежду для предстоящей поездки, и поделилась кадрами в соцсетях.

Ранее подруга семьи Дибровых заявила, что слухи о разводе — это инсценировка, созданная для пиара и финансовых интересов. По ее словам, для этого пара привлекла своего знакомого Романа Товстика, чтобы усилить эффект, однако результат оказался неожиданным. Подруга семьи считает, что на самом деле супруги по-прежнему вместе.

Дмитрий Дибров
Виталий Милонов
критика
скандалы
