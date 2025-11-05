Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Развод Дибровых назвали фиктивным

Подруга семьи Дибровых заявила, что супруги оформили развод ради пиара

Дмитрий и Полина Дибровы Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Расторжение брака Дмитрия и Полины Дибровых было инсценировкой, созданной с целью привлечь внимание, рассказала подруга семьи. По ее словам, слухи о романе Диброва с другой женщиной не имеют оснований, передает Telegram-канал «Свита короля».

Источник отметила, что Дмитрий и Полина очень переживают, чтобы не задеть чувства друг друга. Она поделилась, что когда в СМИ появилась информация о любовнице Дмитрия, он вспылил и пытался успокоить Полину, чтобы избежать ревности, а их дети были обеспокоены ситуацией.

Собеседница объяснила, что их развод был фикцией и связан с пиаром и финансовыми интересами. Она добавила, что для усиления эффекта они решили привлечь друга семьи Романа Товстика, но это привело к неожиданным результатам. Подруга семьи утверждает, что у Романа есть отношения с другой женщиной, но не с Полиной.

Собеседница поделилась, что Полина и Дмитрий пожалели о том, как все сложилось. Они изначально планировали «красивый развод» с легкой интригой, но реальность оказалась совершенно иной. Тем не менее, по ее словам, ничего критичного не произошло, поскольку они продолжают быть вместе, несмотря на ходившие слухи.

Ранее Диброва опубликовала в Telegram-канале фото из Африки, где обнимает лысеющего мужчину, иронично ответив бывшему мужу на его слова о любовнике Товстике. Дибров утверждал, что Товстик облысеет и уведет жену, но останется в тени.

