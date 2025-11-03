Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 16:54

Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа

Полина Диброва подшутила над экс-супругом, который оскорбил ее любовника

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети

Блогер Полина Диброва поделилась фотографией с Черного континента в своем Telegram-канале, на которой приобняла лысеющего африканца. Таким образом она ответила своему звездному экс-супругу, который ранее «прошелся» по любовнику Полины Роману Товстику, заявив, что тот может облысеть как фасоль и увести у него жену, но все равно останется в его тени.

Утро началось с сафари. Как думаете, сколько у Макса детей? М-м-м, моя любимая прическа!иронично высказалась Диброва.

Одинцовский городской суд Московской области 25 сентября официально утвердил развод Дмитрия и Полины Дибровых. Они состояли в браке 16 лет. Супругов не было на заседании.

Полина Диброва рассказала, что их дети по-разному восприняли новость о разводе: старшие сыновья Александр и Федор отнеслись к этому спокойно, а младший Илья даже заплакал. Перед расставанием телеведущий настоял на том, чтобы Полина лично поговорила с детьми. По словам Дибровой, главная цель бывших супругов — сохранить у сыновей ощущение тепла и поддержки от обоих родителей.

