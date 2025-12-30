Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:27

Бывшая жена Диброва показала фигуру в бикини после бани с Товстиком

Полина Диброва опубликовала фото в бикини после бани с Романом Товстиком

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Социальные сети
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото в бикини. Пост появился после того, как блогер сходила в баню с новым возлюбленным — бизнесменом Романом Товстиком.

Каждый год... В общем, баня — важный финал уходящего. Вокруг зимняя сказка и любовь. Смыла с себя все лишнее. Стало так легко, — поделилась Полина.

Диброва добавила, что любовь усиливается с каждым днем, а впереди ее ждут семейные теплые вечера и новогодний уют. Писать, отметила она, можно «что угодно и кому угодно». Главное, по словам Полины, быть счастливыми, чего она и пожелала подписчикам.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года, а бывшая жена телеведущего подтвердила, что они сохранили уважение друг к другу. У Полины трое сыновей от экс-супруга: 15-летний Саша, 12-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее Диброва призналась, что ее бывший муж не поверил, когда она после первого бокала просекко сообщила ему о новом возлюбленном и разводе. По словам модели, телеведущий решил, что она «сошла с ума, обиделась и говорит глупости».

