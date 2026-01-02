Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка Любовница Товстика опубликовала фото в нижнем белье из его особняка в Новый год

Бывшая возлюбленная Романа Товстика Мария Эстер-Трубицына опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, по ее словам, из особняка бизнесмена. Триатлонистка также обратилась к модели Полине Дибровой, с которой сейчас живет предприниматель, с вопросом, разрешает ли он так «обращаться с его музыкальными инструментами», выделив снимок, где она облизывает гитару.

Полин, тебе Рома тоже так разрешает обращаться с его музыкальными инструментами. А вот были и такие новогодние праздники, аж два года подряд. Как проходят у вас праздники? Кто где? — написала Эстер-Трубицына.

Ранее Эстер-Трубицына заявила, что была любовницей Товстика. Она назвала Диброву «простушечкой» и «провинциалочкой», добавив, что не раз спала с предпринимателем. Кроме того, Эстер-Трубицына отметила, что два года назад Товстик оплатил ей пластическую операцию груди.

Бывшая супруга Товстика Елена до этого опровергла слухи, что предлагала Эстер-Трубининой секс втроем. Отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак, были ли между ними такие отношения, назвала спортсменку наркоманкой, а зависимые, по ее словам, теряют сексуальность.