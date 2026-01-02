Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:59

Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка

Любовница Товстика опубликовала фото в нижнем белье из его особняка в Новый год

Мария Эстер-Трубицына Мария Эстер-Трубицына Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Бывшая возлюбленная Романа Товстика Мария Эстер-Трубицына опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото, по ее словам, из особняка бизнесмена. Триатлонистка также обратилась к модели Полине Дибровой, с которой сейчас живет предприниматель, с вопросом, разрешает ли он так «обращаться с его музыкальными инструментами», выделив снимок, где она облизывает гитару.

Полин, тебе Рома тоже так разрешает обращаться с его музыкальными инструментами. А вот были и такие новогодние праздники, аж два года подряд. Как проходят у вас праздники? Кто где? — написала Эстер-Трубицына.

Ранее Эстер-Трубицына заявила, что была любовницей Товстика. Она назвала Диброву «простушечкой» и «провинциалочкой», добавив, что не раз спала с предпринимателем. Кроме того, Эстер-Трубицына отметила, что два года назад Товстик оплатил ей пластическую операцию груди.

Бывшая супруга Товстика Елена до этого опровергла слухи, что предлагала Эстер-Трубининой секс втроем. Отвечая на вопрос журналистки Ксении Собчак, были ли между ними такие отношения, назвала спортсменку наркоманкой, а зависимые, по ее словам, теряют сексуальность.

Роман Товстик
Полина Диброва
шоу-бизнес
любовницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это позор»: визит Зеленского в Польшу назвали крупнейшей катастрофой
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Мирные жители получили страшные травмы при ракетном ударе по Белгороду
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.