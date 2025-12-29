«И не один раз»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой

Блогер Мария Эстер-Трубицына язвительно обратилась к бывшей жене Дмитрия Диброва Полине, заявив, что была любовницей ее нового возлюбленного, бизнесмена Романа Товстика. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она назвала ее «простушечкой» и «провинциалочкой», добавив, что не раз спала с предпринимателем.

Полиночка, простушечка, провинциалочка ты наша! Ты настолько наивная, что полагаешь, что я дружила только с Леной, а с Ромой у нас ничего не было? Да? Ну что ж, дорогая, пришло время и тебе узнать правду. Я еще и подруга Ромы, и не на один раз. Мы виделись с Ромой наедине не один раз, — заявила Эстер-Трубицына.

Блогер отметила, что два года назад Товстик оплатил ей пластическую операцию груди. При этом, добавила она, позже бизнесмен «очень хотел посмотреть на сделанную работу», хотя уже состоял в отношениях с Дибровой, но Эстер-Трубицына ему отказала.

Ранее Диброва между тем опровергла слухи, что предлагала Эстер-Трубицыной секс втроем. Отвечая на вопрос Собчак, были ли между ними такие отношения, Елена назвала спортсменку наркоманкой, а зависимые, по ее словам, теряют сексуальность.