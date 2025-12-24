Новый год-2026
24 декабря 2025 в 11:28

Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену

Родственника принцессы Дианы, герцога Мальборо, обвинили в трех эпизодах насилия в отношении супруги, пишет The Mirror. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 24 декабря?

Что известно о покушении на убийство жены герцога Мальборо

По информации издания, Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль предстанет перед судом в Великобритании по обвинению в умышленном удушении. Инциденты, в ходе которых потомок Уинстона Черчилля и родственник принцессы Дианы попытался убить жену, предположительно, произошли в Оксфордшире в период с ноября 2022 по май 2024 года.

70-летний герцог Мальборо был арестован 13 мая 2024 года, а его супруга, 57-летняя Эдла, с которой он прожил в браке больше 20 лет, подала на развод. Брак был официально расторгнут в 2024 году.

«Говорят, что бывшие супруги познакомились, когда художница-керамистка Эдла Гриффитс жила в Челси и занималась своим искусством. Они встречались семь лет до свадьбы. У них родилась дочь, леди Араминта Спенсер-Черчилль, в 2007 году и сын, лорд Каспар Спенсер-Черчилль, в 2008 году», — говорится в материале.

Слушания, на которых герцог должен был заявить о своей позиции, были отложены из-за его неявки. Дело будет рассматриваться в суде Хай-Уикомба 5 января. Прежде СМИ неоднократно писали о проблемах аристократа с наркотиками.

Какой очередной привилегии лишили принца Эндрю

Бывший принц Эндрю, лишенный королевских титулов монархом Карлом III, продолжает терять атрибуты прежней жизни, передает Daily Mirror.

Полицейские навестили Эндрю и вынудили его отказаться от лицензии на хранение огнестрельного оружия. Это решение, которое в окружении брата короля называют «реальным ударом», стало еще одной утраченной привилегией после череды скандалов, связанных с делом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. По словам источника, Эндрю был завсегдатаем традиционной охоты, которую организуют британские аристократы. Теперь у него нет возможности посещать подобные вечеринки.

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: i-Images/Pool/Global Look Press

Маунтбеттен-Виндзор сможет пользоваться оружием только в сопровождении лиц с лицензией и при соблюдении строгих условий. Ранее в этом году Карл III также выселил Эндрю из резиденции Роял-Лодж в Виндзоре. В следующем году экс-принцу предстоит переехать в скромный коттедж в поместье Сандрингем.

