Назван косвенный виновник гибели принцессы Дианы

Музыкант Пол Анка заявил, что считает себя косвенно виноватым в трагической смерти принцессы Дианы. В своих мемуарах «Мой путь» певец поделился чувствами по поводу утраты и описал, как это преследует его на протяжении многих лет.

Артист рассказал о близких отношениях с Доди Аль-Файедом, возлюбленным леди Ди. Анка отметил, что в какой-то момент стал наставником Доди. В книге он вспомнил, что незадолго до трагедии тот обратился к нему с просьбой одолжить $150 тыс. Хотя Пол изначально не хотел предоставлять такую сумму, Доди убедил его в том, что не может обратиться за помощью к своему отцу. В результате Анка согласился.

Что, если бы я не одолжил Доди денег? Остался бы Доди в Лос-Анджелесе? Были бы он и принцесса Диана живы сегодня? — задался вопросом музыкант.

Певец уверен, что если бы он отказал Доди в займе, трагедии удалось бы избежать. По информации источников, Пол не может избавиться от чувства сожаления. Принцесса Диана и Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в 1997 году. На момент трагедии леди Ди было всего 36 лет.

