03 декабря 2025 в 12:27

Назван косвенный виновник гибели принцессы Дианы

Певец Пол Анка заявил, что считает себя виноватым в гибели принцессы Дианы

Принцесса Диана Принцесса Диана Фото: Arnie Sachs/Consolidated/Global Look Press
Музыкант Пол Анка заявил, что считает себя косвенно виноватым в трагической смерти принцессы Дианы. В своих мемуарах «Мой путь» певец поделился чувствами по поводу утраты и описал, как это преследует его на протяжении многих лет.

Артист рассказал о близких отношениях с Доди Аль-Файедом, возлюбленным леди Ди. Анка отметил, что в какой-то момент стал наставником Доди. В книге он вспомнил, что незадолго до трагедии тот обратился к нему с просьбой одолжить $150 тыс. Хотя Пол изначально не хотел предоставлять такую сумму, Доди убедил его в том, что не может обратиться за помощью к своему отцу. В результате Анка согласился.

Что, если бы я не одолжил Доди денег? Остался бы Доди в Лос-Анджелесе? Были бы он и принцесса Диана живы сегодня? — задался вопросом музыкант.

Певец уверен, что если бы он отказал Доди в займе, трагедии удалось бы избежать. По информации источников, Пол не может избавиться от чувства сожаления. Принцесса Диана и Доди Аль-Файед погибли в автокатастрофе в 1997 году. На момент трагедии леди Ди было всего 36 лет.

Ранее умер известный ирландский модельер Пол Костелло. Он был личным дизайнером принцессы Дианы. Модельеру было 80 лет, смерть настигла его в Лондоне после непродолжительной болезни.

