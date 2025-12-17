Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:49

Родственника Черчилля и принцессы Дианы обвинили в трех эпизодах удушения

Родственника Черчилля и принцессы Дианы герцога Мальборо обвинили в удушении

Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль Чарльз Джеймс Спенсер-Черчилль Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Герцогу Мальборо Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю предъявили обвинения по трем эпизодам удушения, передает The Guardian. Следствие полагает, что преступления происходили трижды в период с ноября 2022 года по май 2024-го. Как пишет издание, герцога Мальборо арестовали еще весной прошлого года.

Три обвинения в умышленном удушении, не повлекшем смертельного исхода. Предположительно, жертвой стало одно и то же лицо в Вудстоке, графство Оксфордшир, — говорится в публикации.

Герцог Мальборо является дальним родственником премьер-министра Уинстона Черчилля и принцессы Дианы по линии Спенсеров. Он унаследовал герцогский титул в 2014 году после смерти своего отца, 11-го герцога Мальборо. Известно, что подозреваемый в прошлом страдал от наркотической зависимости.

Ранее сообщалось, что шведская принцесса София могла быть связана с осужденным финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном. Монаршая особа состоит в браке с принцем Карлом Филиппом, который занимает третье место в очереди на наследование престола. Представители семьи подтвердили, что принцесса действительно встречалась с Эпштейном, однако все контакты прекратились 20 лет назад, а приглашение на остров, по их словам, София так и не приняла.

удушение
Великобритания
Принцесса Диана
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Стало известно, кто озвучил Путина в мультфильме «Простоквашино»
В России стало слишком много яиц
Фон дер Ляйен признала вес Китая и упадок Европы в глобальной экономике
Мерца назвали сумасшедшим из-за идеи противостоять России
Коломойский раскрыл, пойдет ли Зеленский на выборы
«Обязаловки нет»: в ГД объяснили смысл наставничества для молодых врачей
Политолог раскрыл, почему затихло антикоррупционное дело против Ермака
Жене Макрона угрожают иском после сексистских оскорблений в театре
Заочно арестованный бизнесмен попросил суд вернуть ему элитные авто
В России рассказали, в каком случае Украина и Венгрия наладят отношения
«Сбиты три воздушные цели»: военные отразили атаку ВСУ в Севастополе
На Украине выбрали нового председателя партии «Слуга народа»
Активы на 3 млрд рублей нашли у экс-начальника краснодарского УВД
В Раде объяснили, почему Ермак возобновил общение с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.