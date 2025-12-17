Родственника Черчилля и принцессы Дианы обвинили в трех эпизодах удушения Родственника Черчилля и принцессы Дианы герцога Мальборо обвинили в удушении

Герцогу Мальборо Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю предъявили обвинения по трем эпизодам удушения, передает The Guardian. Следствие полагает, что преступления происходили трижды в период с ноября 2022 года по май 2024-го. Как пишет издание, герцога Мальборо арестовали еще весной прошлого года.

Три обвинения в умышленном удушении, не повлекшем смертельного исхода. Предположительно, жертвой стало одно и то же лицо в Вудстоке, графство Оксфордшир, — говорится в публикации.

Герцог Мальборо является дальним родственником премьер-министра Уинстона Черчилля и принцессы Дианы по линии Спенсеров. Он унаследовал герцогский титул в 2014 году после смерти своего отца, 11-го герцога Мальборо. Известно, что подозреваемый в прошлом страдал от наркотической зависимости.

