15 декабря 2025 в 12:08

Шведскую принцессу заподозрили в связях с Джеффри Эпштейном

DM: шведская принцесса София могла быть связана с Джеффри Эпштейном

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Шведская принцесса София могла быть связана с осужденным финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном, сообщает издание Daily Mail. Она является супругой принца Карла Филиппа, который занимает третье место в очереди на наследование престола. До замужества она работала фотомоделью, участвовала в реалити-шоу «Paradise Hotel» и снималась топлес для мужского журнала, часто появляясь в светской хронике.

В феврале 2025 года некоммерческий сайт DDoSecrets в рамках своего расследования опубликовал около 20,9 тыс. неотредактированных писем Эпштейна. Среди документов были обнаружены сообщения от шведской бизнесвумен Барбро Энбом. В декабре 2005 года в письме к Эпштейну она представила ему 21-летнюю Софию Хелльквист как «подающую надежды актрису», приложила ее фотографию и предложила организовать встречу. Финансист немедленно отреагировал, предложив девушке прилететь на несколько дней на его частный остров Литл-Сент-Джеймс.

Представители королевского двора в ответ на публикацию подтвердили, что принцесса действительно встречалась с Эпштейном «несколько раз около 2005 года», однако все контакты прекратились 20 лет назад, и приглашение на остров она так и не приняла.

Ранее принц Эндрю, брат британского короля Карла III, официально лишился своих последних королевских титулов. Решение было принято на фоне продолжающегося скандала, связанного с его контактами с американским финансистом. Высший рыцарский орден Великобритании и один из старейших в мире — Орден Подвязки — исключил его из своего реестра. Также он был исключен из Королевского Викторианского ордена.

