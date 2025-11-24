День матери
24 ноября 2025 в 15:59

Кейт Миддлтон ответила на слухи о ношении парика

Кейт Миддлтон заявила, что не носит парик после победы над раком

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: i-Images /Pool/Global Look Press
Принцесса Кейт Миддлтон призналась, что не носит парик, пишет Daily Mail. Так она ответила на соответствующие слухи, которые появились после изменения цвета волос монаршей особы. По ее словам, волосы действительно посветлели от солнца.

Волосы были каштановыми, но посветлели от солнца, — призналась Кейт.

Супруга принца Уильяма одержала победу над раком в 2025 году, а вскоре снова начала появляться на публике. Во время Королевского эстрадного представления в Альберт-Холле в Лондоне принцесса пообщалась с британской актрисой Сьюзан Поллард, которая сделала ей комплимент. Знаменитость отметила преображение Миддлтон после окончания рецидива. Тогда Миддлтон и раскрыла причину изменения цвета волос.

Ранее принц Уильям заявил, что ему было непросто рассказать детям о болезни супруги. Наследник британского престола и Миддлтон долго не решались раскрыть правду Джорджу, Шарлотте и Луи. При этом дети сами заметили перемены и начали задавать вопросы.

