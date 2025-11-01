Дочери принца Эндрю оказались униженными из-за скандала с отцом

Дочери принца Эндрю от писательницы Сары Фергюсон принцессы Беатрис и Евгения оказались внутри скандала, связанного с их родителями. По информации Page Six, недавно король Карл III официально начал процесс лишения Эндрю титула.

Отмечается, что принца с экс-супругой также обязали покинуть поместье Royal Lodge. Решение монаршей семьи также станут серьезным позором для принцесс и их будущих детей, подчеркнули в издании.

Они (принцессы. — NEWS.ru) все это время были инструментом переговоров, но теперь они, возможно, захотят отказаться от своих титулов <…>. Думаю, они могли бы отстраниться от всего и жить тихой жизнью, — рассказал один из источников журналистов.

Ранее Беатрис и Евгения покинули Великобританию после запуска процедуры лишения титула в адрес их отца. Сестры уехали на фоне сообщений СМИ, что они также могут утратить статус принцесс.

До этого принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Джеффри Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами.