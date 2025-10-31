Дочери принца Эндрю бежали из Великобритании

Принцессы Беатрис и Евгения покинули Великобританию после того, как их отца принца Эндрю, который является братом короля Великобритании, лишили титула, пишет издание People. По его информации, отъезд сестер произошел на фоне сообщений о том, что они могут утратить свои привилегии, как и отец.

На этой неделе обе сестры были замечены за границей после шокирующего заявления их отца о том, что он лишился королевских титулов, — говорится в материале.

Издание отмечает, что 29 октября Беатрис появилась на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, где представляла компанию Liontree в качестве консультанта. Ее сестра Евгения в это время находилась в Париже — подруга опубликовала в соцсетях их совместное фото на фоне Эйфелевой башни и Сены.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщала, что принц Эндрю будет лишен титула «принц», монарх Карл III уже начал официальную процедуру. Эндрю будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка.

До этого принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Джеффри Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами. Сам король также рассматривал возможность лишения брата титула из-за репутационного ущерба монархии.