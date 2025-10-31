Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 13:49

Дочери принца Эндрю бежали из Великобритании

Принцессы Беатрис и Евгения покинули Великобританию после угроз лишиться титулов

Принцессы Беатрис и Евгения Принцессы Беатрис и Евгения Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принцессы Беатрис и Евгения покинули Великобританию после того, как их отца принца Эндрю, который является братом короля Великобритании, лишили титула, пишет издание People. По его информации, отъезд сестер произошел на фоне сообщений о том, что они могут утратить свои привилегии, как и отец.

На этой неделе обе сестры были замечены за границей после шокирующего заявления их отца о том, что он лишился королевских титулов, — говорится в материале.

Издание отмечает, что 29 октября Беатрис появилась на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, где представляла компанию Liontree в качестве консультанта. Ее сестра Евгения в это время находилась в Париже — подруга опубликовала в соцсетях их совместное фото на фоне Эйфелевой башни и Сены.

Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщала, что принц Эндрю будет лишен титула «принц», монарх Карл III уже начал официальную процедуру. Эндрю будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка.

До этого принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Джеффри Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами. Сам король также рассматривал возможность лишения брата титула из-за репутационного ущерба монархии.

Европа
Великобритания
монархи
принцы
принцессы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арабская страна выразила готовность провести переговоры с Израилем
Медбрат из психиатрического отделения насиловал 17-летнюю пациентку
Детей спустили с горящей мансарды в российском городе
Стала известна причина переноса саммита Путина и Трампа в Будапеште
В России заявили о переводе НКО на проектные «рельсы»
Украина второй месяц не выплачивает зарплаты мобилизованным
Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой
Путин устроил перестановку в Совбезе
Названа причина запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту
Дибров ответил, разрешит ли экс-супруге использовать его фамилию
Коц объяснил, почему в США не будет ядерных испытаний
Деми Мур заметили в компании бывшего мужа Анджелины Джоли
Аксенов запретил еще двум видам транспорта проезд по Крымскому мосту
В МГУ разгорелся скандал с исследованием реальности великанов
Стало известно, что грозит банкам за внезапное изменение условий кредита
Подруга Усольцевых раскрыла свою версию пропажи семьи в тайге
Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка
Предприниматель оценила востребованность прямых рейсов в Японию
Mash узнал, сколько Лепсу нужно алкоголя перед концертом
В ГД ответили, почему срок обучения в школах не увеличат в ближайшее время
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября
Россия

Конец конфликта к весне и оценка Путина: новости СВО на вечер 29 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.