«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца Сын королевы Камиллы Том Паркер Боулз отказался от титула принца

Сын королевы-консорта Камиллы 51-летний Том Паркер Боулз заявил в подкасте Good Food, что не хотел бы получить титул принца. Отмечается, что после того как Карл III стал монархом, дети его супруги от первого брака не удостоились никаких королевских регалий.

Ведущий подкаста Сэмюэль Голдсмит пошутил, что на месте гостя в первую очередь потребовал бы титул. В ответ Боулз сострил, что попросил бы собственное шоу на Netflix.

Я бы не возражал! Но нет, я думаю, что это было бы… Черт возьми, я останусь при своем мнении, — сказал Боулз.

