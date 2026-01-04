Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 15:52

«Останусь при своем»: сын королевы Камиллы о титуле принца

Сын королевы Камиллы Том Паркер Боулз отказался от титула принца

Королева-консорт Камилла и Том Паркер Боулз Королева-консорт Камилла и Том Паркер Боулз Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сын королевы-консорта Камиллы 51-летний Том Паркер Боулз заявил в подкасте Good Food, что не хотел бы получить титул принца. Отмечается, что после того как Карл III стал монархом, дети его супруги от первого брака не удостоились никаких королевских регалий.

Ведущий подкаста Сэмюэль Голдсмит пошутил, что на месте гостя в первую очередь потребовал бы титул. В ответ Боулз сострил, что попросил бы собственное шоу на Netflix.

Я бы не возражал! Но нет, я думаю, что это было бы… Черт возьми, я останусь при своем мнении, — сказал Боулз.

Ранее принцессы Беатрис и Евгения, дочери бывшего британского принца Эндрю, посетили традиционную рождественскую службу в Сандрингеме вместе с основной частью королевской семьи, но без своего отца. Их появление в окружении короля Карла III и других высокопоставленных родственников было расценено как сознательный шаг по дистанцированию от скандального родителя, уточнялось в британской прессе. Этот жест продемонстрировал их желание сохранить близкие отношения с монархом и двором, сообщили аналитики.

