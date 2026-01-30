Принцесса Диана называла истинного виновника распада брака с Чарльзом

Принцесса Диана не считала нынешнюю супругу Карла III Камиллу Паркер-Боулз главной виновницей распад брака с принцем Чарльзом, который стал королем, пишет RadarOnline со ссылкой на биографа Ингрид Сьюард. По ее мнению, покойная леди Ди была уверена, что ответственность лежит на окружении супруга.

По словам Сьюард, незадолго до трагической гибели Диана прямо говорила, что именно люди, находившиеся рядом с будущим монархом, сыграли ключевую роль в их расставании. При этом биограф признает, что до сих пор не может точно понять, что именно имела в виду принцесса. По одной из версий, Диана говорила о жестком контроле со стороны британской королевской семьи над каждым шагом пары.

Это делало любую настоящую близость в браке невозможной. В представлении Дианы Камилла была частью истории, но не ее первопричиной. Она считала, что окружение, в котором жил Чарльз — придворные, советники, постоянный протокол — создало эмоциональную стену, которую она не смогла преодолеть, — рассказал бывшая помощница принцессы Дианы.

Ранее принц Гарри выступил в лондонском суде с обвинениями против издателя газеты Daily Mail. Герцог Сассекский со слезами на глазах заявил, что действия таблоида превратили жизнь его супруги Меган Маркл в кошмар. Гарри отметил, что его отношения с прессой всегда были сложными, особенно после гибели матери. Истец также указал, что 14 публикаций в изданиях ANL, вышедших с 2001 по 2013 год, основывались на незаконно добытой информации.