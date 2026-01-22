Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 18:52

Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание

Принц Гарри на суде обвинил Daily Mail во вторжении в частную жизнь его семьи

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press
Принц Гарри выступил в лондонском суде с обвинениями против издателя газеты Daily Mail, пишет Independent. Герцог Сассекский со слезами на глазах заявил, что действия таблоида превратили жизнь его супруги Меган Маркл в кошмар.

Они превратили жизнь моей жены в сплошное страдание, — сказал он.

По словам принца, он испытал отвращение, когда защита издательского дома Associated Newspapers пыталась утверждать, что у него нет права на частную жизнь. Он также назвал весь судебный процесс повторением травматичного опыта, заставляющего его вновь переживать прошлое.

Гарри отметил, что его отношения с прессой всегда были сложными, особенно после гибели принцессы Дианы в 1997 году. Несмотря на это, будучи частью политического института монархии, он никогда открыто не жаловался на подобное давление.

Истец указал, что 14 публикаций в изданиях ANL, вышедших с 2001 по 2013 год, основывались на незаконно добытой информации и были составлены в крайне навязчивой форме. В качестве примера он привел материал о его конфиденциальных обсуждениях, последовавших за публикацией жестокой статьи и фотографии умирающей Дианы.

Выступление принца Гарри в зале суда длилось более двух часов, а само разбирательство, как ожидается, завершится в марте. Параллельно с ним аналогичные иски против Associated Newspapers подали другие известные личности, включая Элтона Джона и Элизабет Херли.

Ранее сообщалось, что решение принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию из добровольного изгнания стало серьезным поводом для беспокойства принца Уильяма. Наследник британского престола даже усилил свою пиар‑команду, пригласив в штат кризисного менеджера Лизу Рейвенскрофт.

