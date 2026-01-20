Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 11:09

«Приготовились к худшему»: принц Уильям испугался возвращения своего брата

Daily Mail: принц Уильям испугался возвращения Гарри и Меган Маркл в Британию

Принц Уильям
Решение принца Гарри и Меган Маркл вернуться в Великобританию из добровольного изгнания стало серьезным поводом для беспокойства принца Уильяма, сообщает Daily Mail. По данным издания, наследник британского престола даже усилил свою пиар‑команду, пригласив в штат кризисного менеджера Лизу Рейвенскрофт.

Уильям и Кейт [Миддлтон] опасаются проблем, вызванных возвращением принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию, и приготовились к худшему, — отметил светский корреспондент Ричард Иден.

Он связал нарастающее напряжение с проектом «Оттепель» — предполагаемой инициативой элит Соединенного Королевства, выступающих в поддержку пары. По сведениям Идена, волна публикаций о возможном возвращении Гарри и его жены представляет собой продуманную пиар‑стратегию, цель которой — добиться от королевской семьи торжественного приема для герцога и герцогини Сассекских.

До этого стало известно, что принцу Уильяму запретили передвигаться на электросамокате по территории его новой постоянной резиденции в Виндзорском Большом парке. В 2025 году Уильям вместе с супругой сменили место жительства: они переехали в особняк Форест-Лодж, расположенный на просторной территории поместья в Беркшире.

