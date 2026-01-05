«Ясно дал понять»: раскрыто новогоднее желание принца Гарри Принц Гарри надеется, что Карл III встретится с его детьми во время визита в США

Принц Гарри хочет, чтобы король Великобритании Карл III, встретился с внуками во время поездки в США, которая запланирована на апрель, пишет The Sun. Он и его отец в последний раз виделись в сентябре.

По словам близких к принцу Гарри источников, он рассчитывает, что Карл III сможет выкроить время в плотном графике и заехать к нему в дом в Монтесито. Герцог Сассекский хочет, чтобы Карл III лично пообщался со своими внуками: шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет.

Гарри ясно дал понять, что очень хотел бы, чтобы его отец приехал навестить его и семью. Он знает, что их отношения напряженные, но несколько раз выражал надежду на то, что его отец сможет наладить контакт со своими внуками, — рассказал инсайдер.

