Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 14:13

Королевская семья Британии: последние новости, фото Миддлтон из тюрьмы

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон обнародовали серию ранее не публиковавшихся фотографий. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 1 января?

Что за фото показали Уэльские

Принц и принцесса Уэльские раскрыли коллекцию ранее не опубликованных фотографий из 2025 года — по одному кадру на каждый месяц. Среди обнародованных снимков представлены фотографии с поминальной службы по Холокосту в Лондоне, с визита на Гебридские острова к 14-й годовщине свадьбы, финала Уимблдона, приезда президента США Дональда Трампа в Виндзор.

Также Кейт Миддлтон показала снимок, который был запечатлен во время ее посещения отделения матери и ребенка в женской тюрьме HMP Styal в Чешире: в роли покровительницы Action for Children принцесса провела беседу с матерями в саду, подчеркнув ценность неразрывной связи мам и детей.

В свою очередь принц Уильям разместил кадры, на которых он играет в пляжный волейбол в Рио-де-Жанейро перед церемонией вручения премии Earthshot Prize, а также снимки с посещения рождественской вечеринки гвардии в казармах Комбермер.

Что Карл III хочет успеть сделать до конца жизни

Король Великобритании Карл III мечтает поближе познакомиться со своими двумя младшими внуками — детьми принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи и Лилибет, сообщает OK.

По данным источника, монарх близок с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и семилетним принцем Луи и хотел бы наладить такие же отношения с детьми младшего сына.

Карл III Карл III Фото: i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Карл дорожит отношениями с Джорджем, Шарлоттой и Луи. Но это горько-сладкое чувство, потому что он совсем не знает двоих детей Гарри. Он не может ждать вечно... Эта ситуация тяготит Карла III гораздо сильнее, чем он показывает. Это его внуки, его плоть и кровь. Он хочет успеть познакомиться с ними за то время, что ему осталось», — отметил инсайдер.

Какую зарплату получает принц Уильям

В Великобритании обнародовали ежегодный финансовый отчет о годовой зарплате принца Уильяма. Согласно его данным, годовая зарплата принца Уильяма составила свыше $30 млн, сообщает журнал People со ссылкой на документ.

«В отчете от июня 2025 года сообщалось, что принц Уильям получил внушительные $30 млн за второй год своего дохода от имения герцогства Корнуолл. Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Карла», — говорится в материале.

Уточняется, что $30 млн — это сумма, которая покрывает официальные нужды, благотворительные проекты и личные траты принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей.

Читайте также:

Яростный ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: чего ждать

Магнитные бури сегодня, 1 января: что завтра, бессонница, раздражительность

Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева

королевская семья
новости
Кейт Миддлтон
Карл III
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол России предупредил о риске санкций США для сербских банков
Туманная морось и тепло до +10? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Зверство»: Медведев сравнил удар ВСУ по Хорлам с известной трагедией
«Надо резать»: Медведев потребовал возмездия для «ублюдков» с Украины
Прилетевшая в окно квартиры россиян сигнальная ракета устроила пожар
Назван способ отслеживать образование гололедицы и сосулек
Медведев обратился к «бандеровским подонкам» после атаки на кафе в Хорлах
Два подростка решили поиграть с пиротехникой на Новый год и не выжили
Экономические преступления в России нанесли рекордный ущерб
Почти 45 тыс. жителей Кубани остались без света
«Никогда не сможет»: в Европе признали незавидное положение Украины
Европейский премьер поздравил граждан с Новым годом на русском языке
Политолог раскрыл намерения Запада относительно урегулирования на Украине
Мужчину задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма
В Краснодарском крае раскрыли причину серьезной задержки 50 поездов
Более тысячи человек отравились водопроводной водой в Индии
Таможенники не дали переправить в РФ партию спрятанных в арбузы наркотиков
Цифровой рубль стал официальным инструментом бюджета России
Атакованное ВСУ кафе в Хорлах горело несколько часов
В Харькове прогремели взрывы
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.