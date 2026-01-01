Королевская семья Британии: последние новости, фото Миддлтон из тюрьмы

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон обнародовали серию ранее не публиковавшихся фотографий. Какие еще известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 1 января?

Что за фото показали Уэльские

Принц и принцесса Уэльские раскрыли коллекцию ранее не опубликованных фотографий из 2025 года — по одному кадру на каждый месяц. Среди обнародованных снимков представлены фотографии с поминальной службы по Холокосту в Лондоне, с визита на Гебридские острова к 14-й годовщине свадьбы, финала Уимблдона, приезда президента США Дональда Трампа в Виндзор.

Также Кейт Миддлтон показала снимок, который был запечатлен во время ее посещения отделения матери и ребенка в женской тюрьме HMP Styal в Чешире: в роли покровительницы Action for Children принцесса провела беседу с матерями в саду, подчеркнув ценность неразрывной связи мам и детей.

В свою очередь принц Уильям разместил кадры, на которых он играет в пляжный волейбол в Рио-де-Жанейро перед церемонией вручения премии Earthshot Prize, а также снимки с посещения рождественской вечеринки гвардии в казармах Комбермер.

Что Карл III хочет успеть сделать до конца жизни

Король Великобритании Карл III мечтает поближе познакомиться со своими двумя младшими внуками — детьми принца Гарри и его супруги Меган Маркл Арчи и Лилибет, сообщает OK.

По данным источника, монарх близок с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон 12-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и семилетним принцем Луи и хотел бы наладить такие же отношения с детьми младшего сына.

«Карл дорожит отношениями с Джорджем, Шарлоттой и Луи. Но это горько-сладкое чувство, потому что он совсем не знает двоих детей Гарри. Он не может ждать вечно... Эта ситуация тяготит Карла III гораздо сильнее, чем он показывает. Это его внуки, его плоть и кровь. Он хочет успеть познакомиться с ними за то время, что ему осталось», — отметил инсайдер.

Какую зарплату получает принц Уильям

В Великобритании обнародовали ежегодный финансовый отчет о годовой зарплате принца Уильяма. Согласно его данным, годовая зарплата принца Уильяма составила свыше $30 млн, сообщает журнал People со ссылкой на документ.

«В отчете от июня 2025 года сообщалось, что принц Уильям получил внушительные $30 млн за второй год своего дохода от имения герцогства Корнуолл. Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Карла», — говорится в материале.

Уточняется, что $30 млн — это сумма, которая покрывает официальные нужды, благотворительные проекты и личные траты принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей.

