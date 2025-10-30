Брат короля Британии потерял титул принца

Брат короля Великобритании принц Эндрю будет лишен титула «принц», монарх Карла III уже начал официальную процедуру, передает пресс-служба Букингемского дворца. Эндрю будет вынужден покинуть королевские апартаменты на территории Виндзорского замка, сказано в публикации.

Его Величество [Карл III] сегодня начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю права на формальное обращение, титул и почести, — сообщили в канцелярии главы государства.

Там уточнили, что принцу Эндрю «официально вручено уведомление о прекращении аренды» резиденции Royal Lodge. Теперь экс-представитель королевской семьи переедет в «другое частное жилье».

Ранее принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Джеффри Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами. Сам король также рассматривал возможность лишения брата титула из-за репутационного ущерба монархии.

До этого газета Daily Mail писала, что принц Эндрю обещал финансисту Джеффри Эпштейну, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в прессе фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. В материале говорится, что в беседе фигурировали слова «мы в этом вместе»