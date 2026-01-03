Новый год — 2026
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми

Открытие проекта «Зима в Москве» на площадке «Московских сезонов» в музее-заповеднике «Коломенское» Открытие проекта «Зима в Москве» на площадке «Московских сезонов» в музее-заповеднике «Коломенское» Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
Новогодняя ночь осталась позади. Впереди еще несколько дней каникул и светлый праздник Рождества. В Москве пройдет множество ярмарок, тематических мастер-классов, спектаклей, музыкальных концертов и других событий для всей семьи. Самые интересные и запоминающиеся — в материале NEWS.ru.

Куда бесплатно сходить на Рождество в Москве

Власти столицы подготовили бесплатные мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Это карусели, катки, праздничные ярмарки, квесты, театрализованные представления и мастер-классы.

Создать праздничный сувенир или приготовить блюдо

На фестивальной площадке «Московских сезонов» на Тверской площади проходит цикл мастер-классов на тему «Традиции празднования Нового года и Рождества в царской России». В канун Нового года взрослые с детьми учились создавать елочные игрушки, а на Рождество их будут обучать изготовлению свечей из вощины.

На площадке фестиваля в Братеево проходят кулинарные мастер-классы. Их участники знакомятся с традиционными праздничными рецептами. Так, на Рождество они научатся готовить рождественские блины, жаркое с кедровыми орехами, пирожки с яблоками и корицей, сливочной капустой и яйцом, а также рождественские вафли, кекс с сухофруктами и мягкое печенье с яблоками.

Прогуляться в парке и согреться чаем

На площадке фестиваля «Усадьбы Москвы» в музее-заповеднике «Коломенское» работает чайная станция «Московское чаепитие». «На украшенных санях кипит самовар, ароматный чай разливает актер-самоварщик, приглашая прохожих присоединиться к чаепитию», — отмечают организаторы.

«Зима в Москве» на площадке «Московских сезонов» в музее-заповеднике «Коломенское» «Зима в Москве» на площадке «Московских сезонов» в музее-заповеднике «Коломенское» Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Куда еще сходить на Рождество в Москве

Посмотреть сказку в кинотеатре

В 2026 году на большие экраны выходят три волшебные семейные сказки: «Чебурашка-2» Дмитрия Дьяченко, «Простоквашино» Сарика Андреасяна и «Буратино» Игоря Волошина.

В новой части полюбившегося зрителям «Чебурашки» главный герой вместе с Соней и Гришей тайно сбегает в горы. Компанию ждут удивительные и опасные приключения, а взрослые отправляются на поиски проказников.

В «Простоквашино» рассказывается о мальчике по прозвищу Дядя Федор, который очень любит животных, но родители не разрешают их заводить. Тогда ребенок отправляется в деревню Простоквашино вместе с друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком.

Фильм «Буратино» был создан по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и советского фильма о приключениях мальчика из ожившего полена.

Насладиться ледовым шоу

На Рождество в Москве покажут две постановки на льду Татьяны Навки. В волшебной сказке «Золушка», которую можно посмотреть на арене «Мегаспорт», участвуют звезды мирового фигурного катания: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Навка, Екатерина Гордеева, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, а также Егор Мурашов и Евгений Кузнецов. Стоимость билетов составляет от 2 тыс. рублей.

Еще одна постановка Навки — «Щелкунчик» — проходит в ледовом дворце «Навка Арена». В шоу участвуют Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Роман Савосин и другие звездные фигуристы. Стоимость билетов на Рождество — от 6 тыс. рублей.

На площадке «Live Arena» можно посмотреть ледовую сказку-балет Евгения Плющенко «Спящая красавица» на музыку Петра Чайковского. В основе сюжета — классическое либретто, действие которого происходит в стране сказок Шарля Перро. Главные роли исполняют Евгений Плющенко и Александра Игнатова (Трусова). Стоимость билетов — от 3900 рублей.

Фигуристка Татьяна Навка (Фея) во время премьеры ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» в ДС «Мегаспорт» Фигуристка Татьяна Навка (Фея) во время премьеры ледового шоу Татьяны Навки «Золушка» в ДС «Мегаспорт» Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Послушать рождественскую музыку

В концертном зале «Зарядье» в рождественский вечер состоится выступление хора Валаамского монастыря со специальной праздничной программой, состоящей из композиций разных стран и народов. Стоимость билетов составляет от 2800 рублей.

В Римско-католическом кафедральном соборе состоится концерт «Посвящение Рождеству». Вокальные и саксофонные партии исполнит Антон Гриневич, на органе сыграет Анна Ветлугина. В программе прозвучит музыка Ференца Листа, Петра Чайковского, Эдуарда Элгара, а также народные рождественские песни. Билеты стоят от 1200 рублей.

Купить сувениры на рождественской ярмарке

В дни новогодних каникул на Красной площади работает традиционная рождественская ГУМ-ярмарка. В нарядных деревянных домиках-павильонах представлены товары народных промыслов — расписные матрешки, жостовские подносы, оренбургские платки и валенки, изделия из меха, керамики, украшения из бисера и янтаря, авторские сувениры и декор.

На ярмарке продаются традиционные рождественские напитки и блюда — глинтвейн, сбитень, блины, тульские пряники, венские вафли, а также чешские трдельники. Неподалеку работают каток и карусель.

Посетить «Зимний фестиваль» в парке «Патриот»

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открылся зимний фестиваль. На площадке работают бесплатные аттракционы для всей семьи: большой ледовый каток, ледяная и тюбинговая горки, а также выставка ледяных фигур. В новогодние каникулы в парке проходят концерты, мастер-классы, представления, открыты кафе с традиционной русской едой.

