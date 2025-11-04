Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 19:44

В Германии начали отказываться от одного из атрибутов Рождества

Bild: в ФРГ отменяют рождественские ярмарки из-за расходов на безопасность

Ярмарка у Кёльнского собора Ярмарка у Кёльнского собора Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Некоторые немецкие города отменяют традиционные рождественские ярмарки по экономическим соображениям, пишет газета Bild. Отмечается, что в последнее время выросли расходы на установление заграждений и оплату охраны из-за высокой террористической угрозы.

Среди таких городов — западногерманский Оверат. Там для многих жителей стало традицией посещать рождественский рынок у церкви Святой Вальбурги. Однако обеспечение безопасности потребовало дополнительных затрат, которых у организатора ярмарки — Ассоциации маркетинга Оверата — просто нет.

Как пишет газета, без продуманной концепции безопасности рынок не сможет функционировать. В последние полтора года расходы на установку ограждений и охрану значительно выросли: на эти цели ассоциация потратила около €17,5 тыс. (1,6 млн рублей). Администрация города отказалась покрывать эти расходы, поэтому ярмарка, скорее всего, не состоится, сообщает газета.

Вместе с тем стало известно, что правительство ФРГ собирается усилить финансовую помощь Украине в 2026 году. Согласно сведениям источников, речь идет о сумме в €3 млрд (280 млрд рублей). При этом журналисты обратили внимание, что сама Германия сейчас переживает бюджетный кризис.

