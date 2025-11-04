Германия решила усилить помощь Украине после отказа поставлять ракеты Handelsblatt: ФРГ увеличит помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Правительство ФРГ собирается усилить финансовую помощь Украине в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Согласно их сведениям, речь идет о сумме в €3 млрд (280 млрд рублей). При этом журналисты обратили внимание, что сама Германия сейчас переживает бюджетный кризис.

Федеральное правительство намерено увеличить финансовую помощь Украине. Согласно имеющейся информации, планируется повысить объем поддержки на будущий год примерно на €3 млрд, — говорится в публикации.

Как выяснили журналисты, эти деньги будут направлены на инициативу по укреплению обороноспособности Украины. Немецкие власти планируют озвучить предложение об увеличении помощи Киеву в ходе парламентских обсуждений бюджета на 2026 год.

Ранее появилась информация, что Германия по-прежнему не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева и давление союзников. По мнению аналитиков, отказ от поставок вооружений можно считать продуманным политическим решением: поддержать оборонный потенциал Украины, не поставляя ей свое вооружение напрямую.