20 декабря 2025 в 13:51

Россиянка сколотила ОПГ и выкрала из банка 241 млн рублей

Сотрудница банка в Санкт-Петербурге и ее сообщники похитили более 241 млн рублей, сообщает пресс-служба судов города. Фигурантке предъявлено обвинение в хищении в составе организованной преступной группы.

По версии следствия, в течение года группа реализовывала сложную мошенническую схему. Для этого они использовали объекты недвижимости, расположенные в Ленинградской области. Сначала они находили жилой дом, затем привлекали подставных покупателей и искусственно завышали стоимость объекта через фиктивный отчет об оценке. На основании этих данных с банком заключался договор купли-продажи, после чего оформлялся крупный кредит. Деньги получались без малейшего намерения их вернуть — единственной целью был незаконный оборот средств.

Всего по данной схеме было фиктивно приобретено семь жилых домов. В качестве меры пресечения суд избрал для подозреваемой запрет определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы вынес постановление о конфискации имущества бывшего руководителя УФНС по Ингушетии Магомеда Куштова. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства собственности чиновника и членов его семьи. Судебное разбирательство инициировано после выявления фактов хищения бюджетных средств на общую сумму свыше 137 млн рублей.

