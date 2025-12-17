Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС

Гагаринский районный суд Москвы вынес постановление о конфискации активов бывшего руководителя УФНС по Ингушетии Магомеда Куштова, сообщает РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении имущества чиновника и членов его семьи в доход государства. Судебное разбирательство последовало за выявлением фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 137 млн рублей.

В перечень изымаемого имущества вошли три жилых помещения в Москве, ряд объектов в Северной Осетии, включая два дома, здание и три земельных участка. В родной для экс-чиновника Ингушетии также изъято жилое помещение. Под удар попали и активы, оформленные на родственников Куштова.

Особое внимание в материалах дела уделено транспортным средствам. В доход государства обращены автомобили марок Mercedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser и GMC Yukon, которые, по версии прокуратуры, были приобретены на средства, полученные преступным путем.

Ранее Омский суд приговорил бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Сычева к 8,5 года колонии строгого режима за получение взяток и халатность. По делу также осужден предприниматель, передававший ему незаконное вознаграждение.