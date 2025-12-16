Экс-замминистра строительства Омской области осудили за коррупцию

Омский суд приговорил бывшего замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Сычева к 8,5 года колонии строгого режима за получение взяток и халатность, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. По делу также был осужден предприниматель, передававший незаконное вознаграждение чиновнику.

Суд назначил бывшему заместителю министра наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей и лишением права в течение шести лет занимать определенные должности, предпринимателю — в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн рублей с лишением права в течение пяти лет заниматься определенной деятельностью, — сказала Булихова.

Как установил суд, Сычев получил от предпринимателя Дмитрия Шестакова взятку в размере 1,9 млн рублей за общее покровительство его организации и обеспечение своевременной оплаты по государственным контрактам. Кроме того, по данным следствия, экс-замминистра получил еще 200 тыс. рублей от другого бизнесмена за воспрепятствование подаче иска о взыскании долгов с компании взяткодателя.

В ходе расследования у Сычева было арестовано имущество на сумму 22,6 млн рублей, у Шестакова — на 8,5 млн рублей. Также судом установлено, что Сычев допустил халатность при реализации национальных проектов «Образование» и «Демография». По его вине были сорваны сроки строительства и ввода в эксплуатацию четырех школ и трех детских садов. Эти объекты до настоящего времени не завершены.

