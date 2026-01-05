Психолог рассказала, как справиться с одиночеством в новогодние праздники

Одиночки могут заняться творчеством или чтением в длинные новогодние праздники, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. Она посоветовала не сравнивать в эти дни свою жизнь с чужой, а хорошо провести время наедине с собой.

Необязательно делать этот день особенным или радостным. Разрешите себе прожить его так, как получается: без насилия над собой и без сравнения с чужими фотографиями и историями. Такую ситуацию можно превратить в ценный опыт времени наедине с собой. Приготовьте особый ужин или посмотрите долгожданный фильм, попробуйте сместить фокус с «одиночества» на «возможность» и занять себя тем, что сложно делать в шумной компании: долгой прогулкой, творческим проектом или чтением, ― объяснила Михеичева.

Психолог добавила, что новогодние праздники усиливают ощущение одиночества, потому что в культуре они жестко привязаны к образу семьи, друзей и общего стола. Когда этого нет, человек сталкивается с чувством собственной неполноценности, и это нормальная реакция на социальные ожидания, пояснила она.

Важно помнить: одиночество в праздники не говорит ни о вашей ценности, ни о качестве вашей жизни. При этом одиночество ― не всегда про отсутствие людей рядом. Это шанс услышать свои истинные желания без оглядки на ожидания других, отдохнуть от социальной маски и побыть в комфортном темпе. Если вы оказались в Новый год одни, пусть этот опыт станет точкой внутреннего восстановления, ― резюмировала Михеичева.

