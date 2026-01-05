Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 18:20

Психолог рассказала, как справиться с одиночеством в новогодние праздники

Психолог Михеичева дала совет одиночкам заняться творчеством в длинные выходные

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Одиночки могут заняться творчеством или чтением в длинные новогодние праздники, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. Она посоветовала не сравнивать в эти дни свою жизнь с чужой, а хорошо провести время наедине с собой.

Необязательно делать этот день особенным или радостным. Разрешите себе прожить его так, как получается: без насилия над собой и без сравнения с чужими фотографиями и историями. Такую ситуацию можно превратить в ценный опыт времени наедине с собой. Приготовьте особый ужин или посмотрите долгожданный фильм, попробуйте сместить фокус с «одиночества» на «возможность» и занять себя тем, что сложно делать в шумной компании: долгой прогулкой, творческим проектом или чтением, ― объяснила Михеичева.

Психолог добавила, что новогодние праздники усиливают ощущение одиночества, потому что в культуре они жестко привязаны к образу семьи, друзей и общего стола. Когда этого нет, человек сталкивается с чувством собственной неполноценности, и это нормальная реакция на социальные ожидания, пояснила она.

Важно помнить: одиночество в праздники не говорит ни о вашей ценности, ни о качестве вашей жизни. При этом одиночество ― не всегда про отсутствие людей рядом. Это шанс услышать свои истинные желания без оглядки на ожидания других, отдохнуть от социальной маски и побыть в комфортном темпе. Если вы оказались в Новый год одни, пусть этот опыт станет точкой внутреннего восстановления, ― резюмировала Михеичева.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что свои цели при планировании на год вперед важно максимально конкретизировать, это позволит повысить шансы на успех. По ее словам, расплывчатые формулировки и ориентация только на конечный результат снижают мотивацию и делают задачи труднодостижимыми.

психологи
советы
одиночество
праздники
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не видим препятствий»: Минпромторг о ремоторизации Superjet-100
Хрустящее золото для будничного ужина . Картофельные дольки с пармезаном и прованскими травами — просто, сытно, безупречно
Девушка повторила тренд из соцсетей и получила пузыри на коже вместо лайков
Обломки БПЛА упали на жительницу липецкого города
Свиридова похвасталась фотографией с 22-летним красавчиком
Экс-помощница Байдена раскрыла его истинное отношение к России
«Империализм в чистом виде»: в Германии осудили США за атаку на Венесуэлу
Сотрудники многострадального Лувра решили проучить Министерство культуры
Стала известна дата похорон Хорошева
Десятки человек вышли к суду в Нью-Йорке на фоне скандала с Мадуро
Пожизненное или смертная казнь? Как судят Мадуро, в чем его обвинили США
Политолог раскрыл, чем может обернуться для Трампа атака на Венесуэлу
Жильцы трех домов на Кубани остались без крова из-за снега
Дело Мадуро рассмотрит судья Хеллерштейн, выносивший решение против Трампа
Полиция задержала хирурга-самоучку из клиники, где умерла блогерша
Блогер раскрыл, почему Зеленский встревожился после ударов США по Венесуэле
Налоговый вычет: как вернуть часть уплаченных налогов
Названа причина, по которой Долина не передала квартиру Лурье в срок
В Германии задержали бывшего депутата Рады из-за финансовых афер
Харьков содрогнулся от серии взрывов
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий
Общество

Творожник со слоеным тестом: для завтраков и уютного семейного чаепития — готовится без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.