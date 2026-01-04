Атака США на Венесуэлу
Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно свежий, легкий и вкусный салат «Белоснежка» из пекинской капусты. В нем ни капли майонеза! Отлично подойдет как для праздников, так и для простых ужинов.

Вкус получается сбалансированным, свежим и пикантным: хрустящая капуста, нежная курица, солоноватая брынза и сливочные яйца в сочетании с кисло-сладкой и ароматной заправкой создают идеальную гармонию.

Вам понадобится: половина кочана пекинской капусты, 200 г отварного куриного филе, 150 г брынзы или феты, 3 отварных яйца. Для заправки: 150 г сметаны (10–15%), 1–2 ч. л. дижонской или зернистой горчицы, 1–2 зубчика давленного чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, соль, черный перец по вкусу, свежая зелень укропа. В большой миске аккуратно смешайте нашинкованную капусту и нарезанные курицу, брынзу и яйца. В отдельной пиале приготовьте заправку: смешайте сметану, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль, перец и зелень до однородности. Заправьте салат соусом и хорошо перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить малокалорийный крабовый салат: вкуснятина на 80 ккал.

Проверено редакцией
