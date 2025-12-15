Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 07:46

Крабовый салат для тех, кто следит за калориями: вкуснятина на 80 ккал

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно легкий и свежий крабовый салат, который идеально подойдет для тех, кто следит за калориями. Эта вкуснятина содержит около 80 ккал на 100 граммов, что в разы меньше классического варианта с майонезом.

Вкус получается очень свежим, нежным и сбалансированным: сладость крабовых палочек и кукурузы сочетается с кислинкой лимона и йогурта, а огурец дает приятную сочность и хруст. Блюдо готовится за 15 минут.

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 сваренных вкрутую яйца, 1 свежий огурец, 100 г консервированной кукурузы (без жидкости). Для заправки смешайте 150 г натурального греческого йогурта с соком половинки лимона, солью и черным перцем по вкусу. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками, огурец измельчите на терке или нарежьте тонкой соломкой. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте кукурузу и аккуратно заправьте йогуртовым соусом.

Ранее стало известно, как приготовить бюджетный, но сногсшибательный салат «Нежность»: минимум затрат и максимум удовольствия.

