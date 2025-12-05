Очень бюджетный, но сногсшибательный салат «Нежность»: минимум затрат и максимум удовольствия

Салат «Нежность» быстро станет вашим любимцем. Он очень бюджетный, но сногсшибательный! Это удивительная гармония нежных и пикантных нот: сливочные сырки идеально сочетаются с яблоком и маринованным луком, а морковь добавляет легкую сладость.

Вам понадобится: 3 плавленых сырка, 3 яйца, 1 крупное яблоко, 1 морковь, 1 луковица, майонез, уксус и сахар для маринада. Лук нарежьте полукольцами и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и воды на 15 минут. Морковь натрите и обжарьте до мягкости. Яйца отварите и натрите на терке. Сырки и яблоко (очищенное от кожуры) также натрите на терке. Собирайте салат слоями: плавленые сырки + майонез, маринованный лук, тертые яйца + майонез, тертое яблоко, жареная морковь + майонез. Дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

Это блюдо доказывает, что для вкусного салата не нужны дорогие ингредиенты — достаточно проявить немного фантазии, и при минимуме затрат можно получить максимум удовольствия.

